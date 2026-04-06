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Petrit Nika (re.) und Wals-Grünau sowie auch der FC Pinzgau warten noch auf den ersten Sieg ...
Regionalliga West
Zwei Teams laufen 2026 noch Sieg hinterher
3. Liga West:
Lustenau im Aufwind – Wacker souverän unterwegs
3. Liga West:
Wacker marschiert unaufhaltsam Richtung Titel!
Norbert Bauer auf „seinem Platz“ in Wals-Grünau.
„Krone“-Serie
„Ein Job, den man gerne machen muss“
Seekirchen jubelt über einen starken Herbst.
Westliga-Bilanz
Duo überstrahlte im Herbst die Konkurrenz
Moussa Dembele (li.) traf doppelt für Grünau.
Auswärtssieg
Klub bescherte Trainer in Tirol perfekten Abschied
Trainer Bernhard Huber-Rieder übernimmt in Grünau.
Wie berichtet
Wals-Grünau hat die Trainersuche beendet
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
3. Liga West:
Lustenau im Aufwind – Wacker souverän unterwegs
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Wacker marschiert unaufhaltsam Richtung Titel!
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Seekirchen jubelt über einen starken Herbst.
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Moussa Dembele (li.) traf doppelt für Grünau.
Auswärtssieg
Klub bescherte Trainer in Tirol perfekten Abschied
Trainer Bernhard Huber-Rieder übernimmt in Grünau.
Wie berichtet
Wals-Grünau hat die Trainersuche beendet
Florian Klausner und der FC Pinzgau trennen sich mit sofortiger Wirkung.
Wegen Erfolgslosigkeit
Nächster Westligist trennt sich vom Trainer
Thomas Schnöll.
Regionalliga West
Trainer Schnöll ist bei vielen Klubs heiß begehrt
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