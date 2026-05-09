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3. Liga West:
3:0 – Wacker kann sich nur mehr selbst besiegen!
3. Liga West:
3:0 – Wacker kann sich nur mehr selbst besiegen!
Fabian Büchele (li.) spielt auch heute noch bei Seekirchen.
Loyale Spieler
Seit 20 Jahren im Klub: „Das ist mehr als Kicken“
Seekirchen jubelte zwar über den Sieg, musste aber auch einen Ausfall verkraften.
Sorge um Techniker
Seekirchens Heimsieg hatte einen Wermutstropfen
Sota Kitano (re.) überzeugte bei der Austria.
„Krone“-Noten
Alajbegovic war stark, einer aber noch stärker
Bischofshofen bejubelte einen Heimsieg.
Irre Szene im Video
„Das war dumm von mir – ich musste ihn halten!“
Rüstü Erdogan (2. von links) und Bischofshofen hatten zuletzt einiges zu jubeln.
Westliga-Derby
„Haben keinen Grund, eingeschüchtert zu sein“
Videos
Niko Kovac
BVB-Coach sieht ein
Kovac: „Die Bayern sind sehr viel besser als wir“
Folge von Samstag
Bewegung als Energie- und Gute-Laune-Lieferant!
Mesut Özil
Hier im Video:
Böse Özil-Panne mitten in der 140-Kilo-Challenge
Folge von Freitag
Gemeinsam körperlich und mental im Gleichgewicht
3. Liga West:
3:0 – Wacker kann sich nur mehr selbst besiegen!
Fabian Büchele (li.) spielt auch heute noch bei Seekirchen.
Loyale Spieler
Seit 20 Jahren im Klub: „Das ist mehr als Kicken“
Seekirchen jubelte zwar über den Sieg, musste aber auch einen Ausfall verkraften.
Sorge um Techniker
Seekirchens Heimsieg hatte einen Wermutstropfen
Sota Kitano (re.) überzeugte bei der Austria.
„Krone“-Noten
Alajbegovic war stark, einer aber noch stärker
Bischofshofen bejubelte einen Heimsieg.
Irre Szene im Video
„Das war dumm von mir – ich musste ihn halten!“
Rüstü Erdogan (2. von links) und Bischofshofen hatten zuletzt einiges zu jubeln.
Westliga-Derby
„Haben keinen Grund, eingeschüchtert zu sein“
Petrit Nika
Sieg in Seekirchen
Nika schoss Grünau ins Landescup-Halbfinale
3. Liga West:
Seekirchen feiert Derbysieg – Kitzbühel überrascht
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