Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Der Ex-Austrianer Windhager (li.) hätte in Kuchl eine große Rolle einnehmen sollen.
Rolle war geplant
„Sehr bitter!“: Horror-Verletzung bei Kuchl-Kicker
Der Ex-Austrianer Windhager (li.) hätte in Kuchl eine große Rolle einnehmen sollen.
Rolle war geplant
„Sehr bitter!“: Horror-Verletzung bei Kuchl-Kicker
0:3 gegen Gamba Osaka
Erste Bullen-Pleite unter Neo-Coach Danny Röhl
Patrick Greil fühlt sich in Altach wohl. 
Topscorer bei Altach
Patrick Greil: „Da müsste schon viel passieren“
Benni Pichler genießt seine Zeit bei Hannover.
Benedikt Pichler:
„Dieser Verein gehört in die Bundesliga“
Übernimmt FC Pinzgau: Thomas Eder.
„Passt einfach!“
FC Pinzgau setzt auf bekannten Unterhaus-Trainer
Markus Berger feierte mit Universitatea Craiova den Meistertitel.
Sport Tv Logo
Meister in Rumänien
Mit Salzburger endete 35-jährige Durststrecke
Videos
Folge von Sonntag
Ausreden vorbei: Jetzt bewegen wir uns gemeinsam!
Auszeit auf Mallorca
Kuschel-Alarm! Zverev und Thomalla im Liebesurlaub
Folge von Samstag
Mit einem guten Gefühl ins Wochenende starten
Hansi Flick
Nach Barcelona-Remis
„Nicht so gut!“ Flick kritisiert Debütant Adeyemi
Patrick Greil fühlt sich in Altach wohl. 
Topscorer bei Altach
Patrick Greil: „Da müsste schon viel passieren“
Benni Pichler genießt seine Zeit bei Hannover.
Benedikt Pichler:
„Dieser Verein gehört in die Bundesliga“
Übernimmt FC Pinzgau: Thomas Eder.
„Passt einfach!“
FC Pinzgau setzt auf bekannten Unterhaus-Trainer
Markus Berger feierte mit Universitatea Craiova den Meistertitel.
Sport Tv Logo
Meister in Rumänien
Mit Salzburger endete 35-jährige Durststrecke
Anthering freute sich vor vielen eigenen Fans über einen wichtigen Auswärtssieg.
„Jungs gehen voll mit“
Neun-Tore-Festival als Ansage im Abstiegskampf
Der SV Grödig kam dem Titel in der Salzburger Liga einen großen Schritt näher. 
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
„Einer der besten Spieler im letzten Jahrzehnt“
Das Tor von Streitwieser (M.) reichte am Ende nicht für einen Anifer Sieg.
Anif kommt nicht voran
„Die Runde hätten wir uns sparen können“
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf