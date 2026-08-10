Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Grödig jubelte in Seekirchen. 
Regionalliga Nord
„Das war ein echtes Statement von uns“
Grödig jubelte in Seekirchen. 
Regionalliga Nord
„Das war ein echtes Statement von uns“
Liefering verliert
Enttäuschende Zweitliga-Rückkehr nach Grödig
Erzielte das 2:0 für Grödig: Alexander Schwaighofer.
Turbulenter Auftakt
Grödig gewinnt nach halbstündiger Unterbrechung
Spielt künftig im Flachgau: Tim Paumgartner.
„Haben uns geeinigt“
Bundesliga-Kicker wechselt fix ins Unterhaus
Orlando Rahim Azzef (re.). wechselt zu Grödig.
Von Bischofshofen
Meister Grödig schnappt sich Westliga-Spieler
Grödig war in der Salzburger Liga heuer das Maß aller Dinge
Saisonbilanz
Trio der Salzburger Liga verdiente sich Bestnote
Videos
„Krone oder Kasperl“
„Sehe hier noch immer kein eindeutiges Abseits“
Highlights im Video:
Rot für Drago, Meister LASK jubelt gegen Veilchen
Alle Highlights
Video: Altach beweist Heimstärke und siegt mit 3:1
Alle Highlights
Video: Chancenwucher! Salzburg spielt nur Remis
Erzielte das 2:0 für Grödig: Alexander Schwaighofer.
Turbulenter Auftakt
Grödig gewinnt nach halbstündiger Unterbrechung
Spielt künftig im Flachgau: Tim Paumgartner.
„Haben uns geeinigt“
Bundesliga-Kicker wechselt fix ins Unterhaus
Orlando Rahim Azzef (re.). wechselt zu Grödig.
Von Bischofshofen
Meister Grödig schnappt sich Westliga-Spieler
Grödig war in der Salzburger Liga heuer das Maß aller Dinge
Saisonbilanz
Trio der Salzburger Liga verdiente sich Bestnote
Benni Pichler genießt seine Zeit bei Hannover.
Benedikt Pichler:
„Dieser Verein gehört in die Bundesliga“
Mathias Theiner kickte lange für Austria Salzburg, jetzt hat er einen neuen Klub gefunden. 
Wettbuhlen gewonnen
Grödig holt sich Austria Salzburgs Aufstiegshelden
Grödigs Arsim Deliu (re.) und Halleins Christoph Lessacher wollen mit ihren Teams den Titel.
Grödig oder Hallein?
Titelkampf: „Abgerechnet wird zum Schluss!“
Markus Berger feierte mit Universitatea Craiova den Meistertitel.
Sport Tv Logo
Meister in Rumänien
Mit Salzburger endete 35-jährige Durststrecke
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf