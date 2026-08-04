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Austria Salzburg feierte zum Zweitliga-Auftakt einen Auswärtssieg. 
Traumpass ebnete Weg
Erfolgreicher Saisonstart für Austria Salzburg
Austria Salzburg feierte zum Zweitliga-Auftakt einen Auswärtssieg. 
Traumpass ebnete Weg
Erfolgreicher Saisonstart für Austria Salzburg
Wals-Grünaus Benjamin Sabic (li.) im Laufduell mit Austria Salzburgs Christian Huetz.
Grünau blickt voraus
„Die Austria ist nicht unser Gradmesser“
Trainer Felix Scharinger (Mitte) kassierte nach dem entscheidenden Spiel eine Bierdusche seiner ...
Team der Saison
Lamprechtshausen? „Diese Truppe ist ein Wahnsinn“
Spielt künftig im Flachgau: Tim Paumgartner.
„Haben uns geeinigt“
Bundesliga-Kicker wechselt fix ins Unterhaus
Raul Baur (r.), Sportdirektor Matthias Wallner (M.) und Fabio Markelic bei der ...
Regionalliga West
Der FC Kitzbühel greift in alle Richtungen an
Yannic Fötschl
Bitter
Dritter Kreuzbandriss für Austria-Offensivspieler
Videos
Vincent Kompany musste den Übersetzer spielen.
Trainer hilft aus
Kurioser Kompany-Moment bei Bayern-PK in Südkorea
ÖFB-Boss im Talk
Wie geht‘s mit David Alaba weiter, Peter Schöttel?
Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
Highlights im Video
Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
Austria Salzburg feierte zum Zweitliga-Auftakt einen Auswärtssieg. 
Traumpass ebnete Weg
Erfolgreicher Saisonstart für Austria Salzburg
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Lamprechtshausen? „Diese Truppe ist ein Wahnsinn“
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Der FC Kitzbühel greift in alle Richtungen an
Yannic Fötschl
Bitter
Dritter Kreuzbandriss für Austria-Offensivspieler
Bleibt in Hallein: Ayetigbo.
24 Tore erzielt
Torjäger bleibt: „Hatte ein gutes Pokerface!“
Luca Meisl trägt auch in der kommenden Saison das Trikot von Austria Salzburg.  
Einigung erzielt
Kapitän Meisl verlängert bei Austria Salzburg
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