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Austria Klagenfurt (im Bild Aleks Ristic gegen Donau-Goalie David Holzer) gewann beim Auftakt ...
Tor nach falscher Ecke
Start der Regionalliga
Süd ließ Kassen klingeln
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Austria Klagenfurt bejubelt den Cup-Aufstieg in Velden.
WAC souverän weiter
Austria dreht Cup-Derby und schafft den Aufstieg
Marcel Kuster spielte einst für den FCK, werkte für die Austria – und führt seit 2021 Velden an.
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Kalajdzic angeboten
Vor Cup-Derby: Austria dachte an den Velden-Coach
Referee Manfred Krassnitzer im Jahr 2013 in seinem bis dahin letzten ÖFB-Cup-Spiel zwischen Ried ...
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„Habe Auge und Schmäh“
Comeback! Schiri pfeift mit 58 Jahren im ÖFB-Cup
Herbert Prohaska (li.) und Klaus Augenthaler werden sich in Velden am Wörthersee mit dem ...
Buchpräsentation
„Schneckerl“, „Auge“ und der Kicker-Schutzpatron
Nando Lupar (li.) verließ trotz Kreuzbandrisses den SAK.
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Unterhaus-Transfers
Südkoreaner zahlt selbst für die Chance in Kärnten
Mit den Originaltrikots: das Maradona-Double mit Ralph „The Voice“ Schader und Walter „Schoko“ ...
Vor Argentinien-Spiel
Selbst „Maradona“ schaute am Wörthersee vorbei
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Folge von Sonntag
Ausreden vorbei: Jetzt bewegen wir uns gemeinsam!
Auszeit auf Mallorca
Kuschel-Alarm! Zverev und Thomalla im Liebesurlaub
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Mit einem guten Gefühl ins Wochenende starten
Hansi Flick
Nach Barcelona-Remis
„Nicht so gut!“ Flick kritisiert Debütant Adeyemi
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Mit den Originaltrikots: das Maradona-Double mit Ralph „The Voice“ Schader und Walter „Schoko“ ...
Vor Argentinien-Spiel
Selbst „Maradona“ schaute am Wörthersee vorbei
„Schoko“ mit seiner Conny, hinten rechts Ralph „The Voice“ Schader
Fußball-Gala
Legenden-Duo adelt das „Fest der Sieger“ in Velden
Marko Soldo
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Ex-Profi spielt nun mit der Sehne eines Toten!
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