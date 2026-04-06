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„Krone“-Stopplicht
Belebung
„Krone“-Stopplicht
Belebung
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt über Legende Peter Pacult.
„Krone“-Stopplicht
Er ist eine Belebung für die heimische Bundesliga
Erst im Mai hatte der DSV Leoben Rene Schicker (Mi.) als Coach präsentiert
Auch sportlich am Ende
DSV Leoben setzt Trainer Schicker vor die Tür
Die Lichter in „Monte Schlacko“ bleiben an
Gläubiger stimmen zu
Sanierungsplan durch! DSV Leoben darf weitermachen
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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
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