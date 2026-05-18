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Im burgenländischen Unterhaus wird es zukünftig wohl keine 2. Klassen mehr geben. Der Verband ...
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„Im Unterhaus ist zu viel Geld im Spiel“
Im burgenländischen Unterhaus wird es zukünftig wohl keine 2. Klassen mehr geben. Der Verband ...
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„Im Unterhaus ist zu viel Geld im Spiel“
Mit dem SK Pama steckt Toth (li.) im Tabellenkeller fest.
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Der unabsteigbare „Totti“ und seine größte Mission
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