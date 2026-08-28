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Die Admira blamierte sich im ÖFB-Cup bei Viertligist Leithaprodersdorf.
Abstiegskampf droht
Die Admira ist vor dem
Liga-Auftakt im freien Fall
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Die Admira blamierte sich im ÖFB-Cup bei Viertligist Leithaprodersdorf.
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Abstiegskampf droht
Admira ist vor dem Liga-Auftakt im freien Fall
Leithaprodersdorfer Wahnsinn hautnah!
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„Noch nie erlebt“
Nach 50 Jahren geht die Leitha wieder über
Wie begossene Pudel vor ihren enttäuschten Fans – die Spieler der Admira
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„Nicht genügend!“ Admira blamiert sich im ÖFB-Cup
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„Im Unterhaus ist zu viel Geld im Spiel“
Levi Markhardt (li.) ist der Goalgetter für Leithaprodersdorf. Im Frühjahr „zerbombte“ er die ...
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Mit Coach Josef Kühbauer bildet Alois Höller (re.) er ein äußerst erfolgreiches Duo.
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