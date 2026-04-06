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Gegen Schlusslicht TWL Elektra durfte Tabellenführer Leobendorf wieder jubeln. 
Ostliga-Leader:
Zwischen Torspektakel
und Flautenserie
Gegen Schlusslicht TWL Elektra durfte Tabellenführer Leobendorf wieder jubeln. 
Ostliga-Leader:
Zwischen Torspektakel und Flautenserie
3. Liga Ost:
Gloggnitzer souverän – Leobendorf patzt wieder!
Herzog und Polster mit den Farben von Ried, Blau-Weiß und dem LASK.
Herzog und Polster
„Mit Toni hätte der LASK schon wieder Titel“
Toni Polster (li.) und Andi Herzog vereinen auf der Bühne die Kräfte.
Kult-Duo auf der Bühne
Herzog und Polster: Nächste Show steigt in Hallein
Aleksandar Dragovic knackte mit seinem Tor einen Rekord von Toni Polster.
Treffer gegen den LASK
Austria: Dragovic knackt Rekord von Toni Polster
3. Liga Ost:
5:0 – Leobendorf schießt sich für Rückrunde warm!
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
3. Liga Ost:
Gloggnitzer souverän – Leobendorf patzt wieder!
Herzog und Polster mit den Farben von Ried, Blau-Weiß und dem LASK.
Herzog und Polster
„Mit Toni hätte der LASK schon wieder Titel“
Toni Polster (li.) und Andi Herzog vereinen auf der Bühne die Kräfte.
Kult-Duo auf der Bühne
Herzog und Polster: Nächste Show steigt in Hallein
Aleksandar Dragovic knackte mit seinem Tor einen Rekord von Toni Polster.
Treffer gegen den LASK
Austria: Dragovic knackt Rekord von Toni Polster
3. Liga Ost:
5:0 – Leobendorf schießt sich für Rückrunde warm!
Toni (Mitte) mit den Kölner Freunden Lukas Wachten (l.) und Manfred Zender (r.)
Im Talk bei DFB-Ikone
Polster: „Wäre fast in Japan und Bayern gelandet“
Hier im Video
Kultige Herzog-Anekdote begeistert die Fans
Toni Polster:
„Die Laptop-Trainer bringen uns nicht weiter!“
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