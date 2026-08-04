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Einst duellierten sich Ebner (li.) und Hosiner in der Bundesliga – heute spielen sie gemeinsam ...
Ostliga-Obmann weiß:
„Ohne Reform bleibt
das weiter eine Todesliga!“
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Einst duellierten sich Ebner (li.) und Hosiner in der Bundesliga – heute spielen sie gemeinsam ...
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Ostliga-Obmann weiß:
„Ohne Reform bleibt das weiter eine Todesliga!“
Austria Klagenfurt bejubelt den Cup-Aufstieg in Velden.
WAC souverän weiter
Austria dreht Cup-Derby und schafft den Aufstieg
Philipp Hosiner und Co bringen viel Erfahrung zu Traiskirchen
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Undankbare Aufgabe
Bleiburg zittert im Cup vor zwei Ex-Teamstürmern
Philipp Hosiner (li.) will es noch einmal wissen.
Transfer-Coup
Neuer Klub für Austria-Legende Philipp Hosiner!
Der neue starke Mann, Patrick Enengl (li.), und Vienna-Sportdirektor Didi Elsneg.
„Klare Fußballidee“
First Vienna präsentiert neuen Cheftrainer
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Ein Bauer setzt die Defensiven schachmatt
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Mit Vollgas von der Bundesliga zum Fahrlehrer
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