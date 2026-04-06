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Seit Sommer stürmt Miro Beljan für Donau, ist mit 17 Treffern Leader in der Schützenliste.
Stürmer in Top-Form
Tormaschine schwitzt
neben Platz beim Pilates
Seit Sommer stürmt Miro Beljan für Donau, ist mit 17 Treffern Leader in der Schützenliste.
Stürmer in Top-Form
Tormaschine schwitzt neben Platz beim Pilates
Johannes Hoff Thorup gewinnt beim 3:4-Testspielerfolg in Neusiedl wichtige Erkenntnisse für die ...
Last-Minute-Erfolg
Rapid müht sich im Test gegen Neusiedl zum Sieg
Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup
Highlights im VIDEO
4:3! Rapid zittert sich zu Sieg gegen Drittligist
Nach dem Duell mit Robert Pecl beschwerte sich Maradona über den Innenverteidiger
Rapid-Legende Pecl
Selbst Diego Maradona prallte am „Eisenfuß“ ab
3. Liga Ost:
Gloggnitzer souverän – Leobendorf patzt wieder!
Für „Aka“ ist schon nach zwei Spielen Schluss.
SC NEUSIEDL
Stürmige Zeiten in der Seestadt!
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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
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Regionalliga Ost:
Sportclub im Tief – Gloggnitz bleibt die Sensation
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