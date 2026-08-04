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Austria Salzburg feierte zum Zweitliga-Auftakt einen Auswärtssieg. 
Traumpass ebnete Weg
Erfolgreicher Saisonstart für Austria Salzburg
Austria Salzburg feierte zum Zweitliga-Auftakt einen Auswärtssieg. 
Traumpass ebnete Weg
Erfolgreicher Saisonstart für Austria Salzburg
Rapids Neo-Stürmer Adamsen, hier im Training, traf erstmals.
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Neo-Stürmer traf
Zweites Spiel, erstes Tor! So jubelte Rapids Neuer
Neo-Stürmer Tonni Adamsen hat mit Rapid viel vor.
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Neo-Rapidler Adamsen
Fensterputzer, Torjäger und „bester Tag im Leben“
Christopher Wernitznig  (M.) spielte zuletzt in Ried.
Transfer von Routinier
Nach 422 Bundesligaspielen geht es nun in Liga 2
So wird Austria Lustenaus Mannschaftsfoto bei der Rückkehr in die Bundesliga definitiv nicht ...
Aufsteiger plant Kader
Quartett hat bei Lustenau keine Bundesliga-Zukunft
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Vincent Kompany musste den Übersetzer spielen.
Trainer hilft aus
Kurioser Kompany-Moment bei Bayern-PK in Südkorea
ÖFB-Boss im Talk
Wie geht‘s mit David Alaba weiter, Peter Schöttel?
Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
Highlights im Video
Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
Neo-Stürmer Tonni Adamsen hat mit Rapid viel vor.
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Witziges Video
Polster: „… und Andi Herzog ist halt auch dabei“
In der Saison 2012/13 vergab Lustenau neun Punkte Vorsprung auf Grödig.
Kampf um den Aufstieg
In der Vergangenheit war es teilweise sehr bitter
Da hilft kein Zusammenhalten und kein Beten, für die Damen des USV Neulengbach scheint’s zu Ende ...
„Bricht mir das Herz“
Früherer Fußball-Serienmeister ist insolvent!
Riquelme (li.) und Liefering vergaben eine 2:0-Führung.
2. Liga
Nach der Pause ging Salzburger Klubs die Luft aus
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