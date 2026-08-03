Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Petrit Nika und Co. freuen sich auf ein Upgrade ihrer Sportanlage. 
Drittligist freut sich
Mehr als eine Million Euro! Anlage wird saniert
Videos
Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
Highlights im Video
Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
Remis gegen Ried
Video: Lustenau punktet beim Bundesliga-Comeback
Highlights im Video
0:3 beim WAC! Hier gerät Austria unter die Räder
Petrit Nika und Co. freuen sich auf ein Upgrade ihrer Sportanlage. 
Drittligist freut sich
Mehr als eine Million Euro! Anlage wird saniert
Austria Salzburg feierte zum Zweitliga-Auftakt einen Auswärtssieg. 
Traumpass ebnete Weg
Erfolgreicher Saisonstart für Austria Salzburg
Wechselt Yan Diomande (re.) nach Madrid?
Er fehlt in Saalfelden
„Richtig krank“ – Transfer-Krimi um RB-Superstar
Die Partie WSG Tirol gegen Sturm Graz brachte keinen Sieger hervor. 
Zum Bundesliga-Auftakt
WSG Tirol erkämpft sich Punkt gegen Sturm Graz
Erstes Spiel, erster Dreier: Hallein biegt in der Nordliga Gurten.
Und das zum Auftakt
Aufsteiger sorgt für erste Nordliga-Überraschung
Konnte von Saalfelden nicht gestoppt werden: Lukas Brückler.
Tor und Vorlage
Trainer-Lob: „Er ist irgendwie ein Musterschüler“
Erzielte das 2:0 für Grödig: Alexander Schwaighofer.
Turbulenter Auftakt
Grödig gewinnt nach halbstündiger Unterbrechung
Tamas Tandari (mit Kapitänsbinde) ist nun Sportboss beim FC Pinzgau.
Regionalliga Nord
Pinzgau-Legende Tandari: „Sind großer Verlierer“
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf