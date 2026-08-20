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Bei der U17-WM im Vorjahr geigte Moser groß auf – aktuell bremst ihn eine Verletzung aus.
FC Red Bull Salzburg
Supertalent Moser ist zum Zuschauen verdammt
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Danny Röhl gilt als guter Entwickler von Talenten. Johannes Moser ist ein echtes ÖFB-Juwel. . 
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Zweite Liga
St. Pölten siegt, Lustenau und FAC patzten
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Ohne Anlaufzeit
Salzburg-Shootingstar Moser zurück auf dem Platz
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