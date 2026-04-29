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Der ÖFB profitiert von den erfolgreichen Neu-Verhandlungen um die WM-Prämien.
Nach Kritik an FIFA
WM-Prämien: ÖFB darf sich über mehr Geld freuen!
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Whitecaps-Star Thomas Müller
Im Jahr der Heim-WM
Kein Käufer! Müller und Co. droht Vancouver-Aus
US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino
„Nicht legitim“
Norwegen will FIFA-Friedenspreis abschaffen!
Der Fußball-Weltmeister 2026 darf sich nicht nur über den WM-Pokal freuen, er erhält  auch eine ...
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Größer und verrückter
Was uns bei der Fußball-WM in Nordamerika erwartet
Die hohen Ticketpreise sorgen für große Kritik.
Fans sind verärgert
„Die WM ist zu einem Verbrechen geworden“
Peter Moizi schreibt über die Berichterstattung rund um die WM.
„Stopplicht“-Kolumne
Tauchen Sie schon jetzt mit uns in die WM-Welt ein
Für das Endspiel im MetLife Stadium werden derzeit Tickets um zwei Millionen Euro angeboten. 
FIFA verdient mit
WM-Wahnsinn! Zwei Millionen Euro für Final-Ticket?
US-Außenminister Marco Rubio hat auf die Debatten um einen möglichen WM-Ausschluss des Iran ...
„Wenn sie sich ...“
WM: Italien statt Iran? US-Außenminister reagiert
In Bischofshofen entscheidet sich, wer mit 1. Juli 2026 den Zuschlag für den Sportplatz bekommt.
Tag X in Bischofshofen
Große Fußball-Causa: Wer bekommt den Zuschlag?
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