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Michael Wimmer saß von Jänner 2023 bis Mai 2024 auf der Trainerbank der „Veilchen“. Danach ...
„Wunsch entsprochen“
Ex-Austria-Coach Wimmer
gibt seinen Cheftrainer-Job auf
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Felix Wienand ist durch einen Böller verletzt worden.
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Weiter warten heißt´s für Markus Kuster.
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Zuversicht für 2026
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Michael Köllner
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Urteil rechtskräftig
Vergewaltigung! Lange Haftstrafe für Jugendtrainer
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Kölner Kult-Trainer Hannes Linßen tot aufgefunden!
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