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Gianni Infantino
„Einmalige Chance“
Infantino schmettert Kritik
an Investoren-Plänen ab!
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Vincent Kompany musste den Übersetzer spielen.
Trainer hilft aus
Kurioser Kompany-Moment bei Bayern-PK in Südkorea
ÖFB-Boss im Talk
Wie geht‘s mit David Alaba weiter, Peter Schöttel?
Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
Highlights im Video
Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
Alexia Putellas
Kommt von Barcelona
Frühere Weltfußballerin Putellas hat neuen Verein!
Irakische Fans im Stadion von Toronto gegen den Senegal. 
Bauchfrei im Stadion
Weiblicher Irak-Fan stiehlt WM-Kickern die Show
Norwegen war für Österreich eine Nummer zu groß.
WM-Qualifikation
Österreich unterliegt Norwegen und jubelt trotzdem
Megan Rapinoe und Alex Morgan
Emotionales Posting
Nach 10 Jahren: Liebes-Aus bei Weltmeisterin
Unsere Fußball-Frauen erkämpften sich einen Punkt gegen das übermächtige Deutschland.
WM-Qualifikation
Österreich holt historischen Punkt gegen Deutsche
Die ÖFB-Damen hatten gegen Deutschland keine Chance.
WM-Qualifikation
1:5! Österreich gegen Deutschland chancenlos
Der Weltverband führt eine Trainerinnen-Quote für seine Frauen-Turniere ein (Symbolbild).
„Das absolute Minimum“
FIFA beschließt Frauenquote bei Turnieren
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Bei Frauen-Turnieren
FIFA führt verpflichtende Trainerinnen-Quote ein!
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