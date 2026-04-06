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Lionel Messi und Co. treffen auf Mauretanien und Sambia. 
Testspiel-Chaos
Fußball-Exoten statt Europameister für ÖFB-Gegner
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Argentinien-Superstar Lionel Messi
Bei WM in ÖFB-Gruppe
Nur ein März-Gegner für Weltmeister Argentinien
Statt gegen Spanien in der Finalissima geht es für Lionel Messis Argentinier in einem Test gegen ...
Gegen Guatemala
Argentinien schob nach Finalissima-Absage Test ein
Spanien gegen Argentinien – das hätte auch zum Duell zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi ...
Wegen Iran-Krieg
„Finalissima“ Spanien gegen Argentinien abgesagt
Lionel Messi
Argentinien – Spanien
Iran-Konflikt: Prestigeduell in Katar wackelt
Spanien gegen Argentinien – das könnte auch zum Duell zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi ...
Kontinental-Champions
Finalissima-Duell Spanien – Argentinien in Katar!
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