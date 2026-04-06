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Petrit Nika (re.) und Wals-Grünau sowie auch der FC Pinzgau warten noch auf den ersten Sieg ...
Regionalliga West
Zwei Teams laufen 2026 noch Sieg hinterher
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Video: Salzburg beendet Durststrecke in Hartberg
Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
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Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie
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Video: WSG holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf
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Regionalliga West
Zwei Teams laufen 2026 noch Sieg hinterher
Der Skiclub rund um Manfred Schützenhofer und Raimund Unger (oben) bewirbt sich für die ...
Beben in Bischofshofen
Fußball-Revolution! Jetzt sprechen die Bosse
Der Nutzungsvertrag zwischen dem BSK 1933 und der Stadtgemeine Bischofshofen endet am 30. Juni ...
Platz-Causa vorbei?
Neuer Klub! Fußball-Revolution in Bischofshofen
Wacker und Owusu (links) wollen auch in der 2. Liga für Wirbel sorgen.
Manager im Hintergrund
Die „heimlichen“ Bosse von Wacker reden Klartext
3. Liga West:
Pinzgauer Traumtor – Kufsteiner Sensation in Kuchl
Elias Kircher (re.) soll keine Rolle mehr spielen in Bischofshofen.
Talente im Fokus
Bischofshofen richtet Blick auf die nächste Saison
Kuchl-Kapitän Max Danner (re.).
Regionalliga West
Rapid-Kapitän sah schlechte Leistung von Ex-Klub
Die Salzburgerinnen haben den Einzug in die Meisterrunde geschafft.
Jetzt warten Topduelle
Historisch! Red Bull Salzburg in der Meisterrunde
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