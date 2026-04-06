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Jubel bei ÖFB-Legionärin Annabel Schasching
2:0-Heimerfolg
Drittes Saisontor von Schasching bei Leipzig-Sieg
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Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
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Sophie Hillebrand
Deutsche Frauen-Liga
2. Saisontor von Hillebrand bei HSV-Niederlage!
ÖFB-Frauen-Teamchef Alexander Schriebl
Schwere Aufgabe
WM-Qualifikation: Kracher-Duelle für ÖFB-Frauen
Alexander Schriebl
Die Töpfe im Überblick
WM-Quali: Diese Topgegner drohen dem ÖFB-Team
Laura Feiersinger wurde von ihren Teamkolleginnen gebührend gefeiert.
Klassenerhalt fixiert
ÖFB-Stütze beendet ihre Nationalteamkarriere
Die ÖFB-Frauen dürfen jubeln.
Nations League
ÖFB-Frauen fixieren Verbleib in Liga A
EM-Qualifikation
U19-Frauen feiern Achtungserfolg gegen England
Die ÖFB-Frauen laufen im Rückspiel einen Rückstand hinterher. 
Nations-League-Playoff
Abstieg droht! ÖFB-Frauen unterliegen Tschechien
Manuela Zinsberger hat sich im Training schwer verletzt.
Schock im Training!
Verletzt! ÖFB-Torfrau Zinsberger fällt lange aus
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