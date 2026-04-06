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Mircea Lucescu: Der rumänische Trainer ist in einem kritischen Zustand.
Zustand verschlechtert
Ex-Coach Lucescu liegt
im künstlichen Koma
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Markus Berger arbeitet derzeit als Co-Trainer in Rumänien.
Vertrag verlängert
Salzburger Trainer bleibt weiter im Ausland
Türkei-Goldtorschütze Ferdi Kadıoğlu
Sieg gegen Rumänien
1:0! Türkei nimmt vorletzte Hürde auf Weg zur WM
Der Nahost-Krieg trifft auch Bahrain.
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Ex-Kicker flüchtete:
„Wir haben die Einschläge von den Bomben gesehen“
Heute gegen Radnički Niš auf der Bank: Marko Arnautović
Serbische Liga
Arnautovic bei Sieg von Roter Stern nur auf Bank!
Alexander Gorgon (r.) gewann mit HNK Rijeka 2017 den kroatischen Cup.
Chance in Klagenfurt
Gorgon ist Altachs einziger „echter“ Cupsieger
Oliver Glasner mit Matchwinner Ismaila Sarr.
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Glasners Palace zittert sich weiter, Posch trifft
Hoffenheim-Sportchef Andreas Schicker
Interesse aus England
Schicker bastelt an Rekord-Transfer für Hoffenheim
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Crystal Palace stolpert erneut über Larnaka
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