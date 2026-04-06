Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sieger? Nein, hat’s nicht gegeben bei Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln ...
Deutsche Bundesliga
Eintracht Frankfurt verspielt
2:0-Führung gegen 1. FC Köln!
Videos
Hier die Highlights
Video: Salzburg beendet Durststrecke in Hartberg
Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
Hier die Highlights
Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie
Hier die Highlights
Video: WSG holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf
Für Leo Querfeld und Co. hat es gegen den FC St. Pauli keinen Sieg gegeben …
Deutsche Bundesliga
Kein Sieger im Duell von Union und St. Pauli!
Michael Gregoritsch
Foul zurückgewiesen
Fairplay-Szene des Tages von ÖFB-Star Gregoritsch!
Lange Zeit hat es bei VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund nicht nach einem Sieger ausgesehen ...
Deutsche Bundesliga
Dortmund besiegt Stuttgart dank spätem Turbo-Boost
Beinahe hätte der FC Bayern beim SC Freiburg Punkte liegen gelassen – aber nur beinahe ...
Mit 100. Saisontor
3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg
Von 2006 bis 2021 war Löw Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. 
Pension muss warten
Bald Teamchef bei WM? Das sagt Joachim Löw selbst
Nnamdi Collins im Ländermatch gegen die Slowakei
Trainer bestätigt:
Böse Verletzung! Saison für DFB-Teamspieler vorbei
Jogi Löw
Seit 2021 ohne Job
Comeback? Jogi Löw verhandelt mit WM-Teilnehmer!
Niko Kovac (l.) äußerte sich zur Anmerkung von Ralf Rangnick (r.).
BVB-Coach kontert
Kovac äußert sich zur Deutsch-Causa um Chukwuemeka
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf