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Hängende Gesichter bei den Arsenal-Spielern ...
FA-Cup-Viertelfinale
FC Arsenal blamiert sich
bei Zweitligist Southampton!
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Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
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Video: WSG holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf
Italien-Stürmer Francesco Esposito kann es nicht fassen – seine Squadra Azzurra ist wieder nicht ...
Von Bosnien eliminiert
Super-GAU perfekt! Italien verpasst die WM 2026
Was läuft da zwischen Viktor Gyökeres und Ines Aguiar?
Trennung im Sommer
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Pokal für Pep und Co.
Arsenal besiegt! Manchester City holt sich EFL-Cup
Die Freiburger haben es geschafft, haben das Viertelfinale der Europa League erreicht!
Bologna kickt Rom raus
Freiburg stürmt mit 5:1 über Genk in Viertelfinale
Florian Grillitsch jubelt über seinen Treffer.
Europa League
Florian Grillitsch glänzt bei Bragas Aufholjagd
CL-Viertelfinale fix
Arsenal lässt gegen Leverkusen nichts anbrennen
Ausgelassener Jubel bei den Sporting-Kickern, denn sie haben gegen Bodö/Glimt noch die Wende ...
Nach Hinspiel-Blamage
5:0 nach 0:3! Sporting dreht CL-Duell gegen Bodö
Großer Jubel: Ole Didrik Blomberg erzielte das zwischenzeitliche 2:0 für Bodö/Glimt.
CL-Märchen geht weiter
„Gelber Tornado“ versetzt Fußballwelt ins Staunen
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