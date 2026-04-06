Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Patrick Wimmer (rechts) und seine Teamkollegen erleben eine schwierige Saison. 
„Wölfe“-Beben!
Nachfolger fix! ÖFB-Kicker
kennen ihren neuen Trainer
Videos
Hier die Highlights
Video: Salzburg beendet Durststrecke in Hartberg
Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
Hier die Highlights
Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie
Hier die Highlights
Video: WSG holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf
Christian Ilzer musste eine Niederlage einstecken.
Deutsche Bundesliga
Pleite für Ilzer-Elf, Bremen siegt im Kellerduell
HSV-Goalie-Held Horst Schnoor ist tot
Meister und Cup-Sieger
„Mann der tausend Hände“ – HSV-Goalie-Held ist tot
Freiburg gewinnt auch dank eines Treffers von Matthias Ginter gegen Gladbach.
Deutsche Bundesliga
Freiburg erzwingt den Sieg gegen Mönchengladbach
Philippe Coutinho
Mentale Probleme
„Muss ehrlich sein“: Coutinho verkündet Abschied
Leipzig-Trainer Ole Werner
RB platzt der Kragen
„Absoluter Wahnsinn!“ Wirbel nach Bayerns Aufstieg
Luis Diaz und Harry Kane (links dahinter Aleksandar Pavlovic): Torschütze herzt Torschütze.
Kane und Diaz treffen
Bayern besiegt RB Leipzig im Pokal-Schlager
Jubel bei Freiburg
DFB-Pokal
Freiburg nach Elferkrimi bei Hertha im Halbfinale
Xaver Schlager
Neue Herausforderung
ÖFB-Legionär Xaver Schlager verlässt RB Leipzig
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf