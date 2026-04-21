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Das sind die HLA-Viertelfinal-Playoffs 2026!
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Big Points für die Bullen ++ 99ers vor Final-Sweep
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Das war die Torshow bei WSG Tirol gegen Altach
Pablo Marin verwertet den letzten Elfer zum Sieg!
Nach Elferschießen
Real Sociedad gewinnt Copa del Rey gegen Atletico
Im Sommer ist wohl Schluss für Arbeloa.
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Arbeloa-Aus besiegelt? Die Kandidaten bei Real
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Wie schon im Hinspiel gab es von Seiten Barcelonas erneut Ärger über die Schiedsrichterleistung.
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Barcelona schimpft: „Spiel wurde uns gestohlen“
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