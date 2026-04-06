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3. Titel für Bonmati
PSG-Star jubelt: Dembele zum Weltfußballer gekürt!
St. Pölten kassierte eine heftige Heimpleite gegen Juventus.
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St. Pöltens Frauen gegen Juventus chancenlos
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Spaniens Weltmeisterinnen gewinnen Nations League
Aitana fällt monatelang aus
Kurz vor Schlager
Wadenbeinbruch! Drama um Weltfußballerin Aitana
Die in Oslo zu einem 2:2 gekommenen SKN-Frauen
Mit 2:2 bei Valerenga
St. Pölten schrieb erstmals in Champions League an
Die Austria-Frauen bleiben makellos und siegen auch im Cup gegen St. Pölten.
Weiterhin makellos
Austria-Frauen gegen St. Pölten im Cup siegreich
St. Pölten hat einen neuen Trainer.
Belgier übernimmt
St. Pöltens Frauen haben einen neuen Trainer
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