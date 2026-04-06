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Was läuft da zwischen Kylian Mbappe und Ester Exposito?
Mit Schauspielerin gesehen
Turtelt Kylian Mbappe etwa mit
Ex-Schwarm von Vini Junior?
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Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
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Neymar
Frauen toben im Netz
Sexismus-Skandal! Neymar beleidigt Referee im TV
Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo (v.l.n.r.) streiten sich ...
Streit um Trophäe
Messi, Ronaldo und Co. basteln bereits am WM-Pokal
Son Heung-min  ist der Star der Mannschaft.
Teamchef unter Druck
Südkorea startet gegen Österreich mit allen Stars
Adi Hütter
Nach Tudor-Aus
Neuer Tottenham-Coach? Jetzt spricht Adi Hütter!
Igor Tudor wurde von Tottenham Hotspur freigestellt.
Weg frei für Hütter?
Tottenham Hotspur trennt sich von Trainer Tudor
Argentiniens Top-Stürmer Joaquin Panichelli hat sich schwer verletzt.
Top-Stürmer verletzt
WM-Aus! Rückschlag für ÖFB-Gegner Argentinien
Große Freude bei den Franzosen …
Hochklassiges Duell
2:1! Frankreich besiegt Brasilien im Test-Hit
Der SK Rapid hat einen neuen Ausstatter.
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