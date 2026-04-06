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Lionel Messi traf zum zwischenzeitlichen 1:1.
Bei Remis gegen Austin
Messi und Suarez weihen
neues Stadion mit Treffern ein
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Große Enttäuschung bei Antonio Rüdiger und Co.
Blamage gegen Mallorca
„Faulheit“ bis „Kreuzigung“: Presse zerlegt Real
Robert Lewandowski
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Lewandowski führt Barca spät zu Sieg in Madrid!
Kylian Mbappe konnte die Real-Niederlage nicht verhindern.
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3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg
Enzo Fernandez fehlt im FA-Cup-Spiel am Samstag.
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„Völlig unfair“: Berater ledert gegen FC Chelsea
Was läuft da zwischen Kylian Mbappe und Ester Exposito?
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Chelsea suspendiert 120-Millionen-Star wegen Real
Für ASKÖ Ebelsberg ist die Kooperation goldig wie das einstige Bayern-Trikot.
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