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Schalke-Trainer Miron Muslic
Italiener spekulieren
Holt Trainer Miron Muslic
Milan-Stürmer nach Schalke?
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Video: Salzburg beendet Durststrecke in Hartberg
Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
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Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie
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Video: WSG holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf
Die Deutschen gewannen im Testspiel gegen Ghana knapp mit 2:1.
Pfiffe gegen DFB-Star
Aufreger nach Sieg: „Ist für Deutschland unwürdig“
Otto Addo ist nicht mehr Teamchef von Ghana.
Reißleine gezogen
Vier Stunden nach Abpfiff: Ghana feuert Trainer!
ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel
Klare Regeln gefordert
„Dieses Feilschen um junge Menschen ist nicht gut“
Deniz Undav traf in Minute 88 zum 2:1-Sieg der Deutschen. 
ÖFB-Team gewann 5:1
Undav rettet Deutschland Heimsieg gegen Ghana
Oliver Glasner
Hoeneß packt aus
Bestätigt! Glasner wäre fast Bayern-Coach geworden
Florian Wirtz ist Deutschlands Mann der Stunde.
„Der den Ball küsst“
Überragender Wirtz: „Dann würde ich lügen“
Florian Wirtz traf im Doppelpack
WM-Testspiele
Wirtz-Wahnsinn! Deutschland gewinnt Tor-Spektakel
Ralf Rangnick
Stimmen zum 5:1-Sieg
Rangnick: „Hätten noch mehr Tore machen können!“
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