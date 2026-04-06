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Greta Spinn (li.) und Salzburg zogen ins Cupfinale ein.
Jubel bei Bullen
Salzburg im Cupfinale: „Ist einfach unglaublich“
Videos
Hier die Highlights
Video: Salzburg beendet Durststrecke in Hartberg
Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
Hier die Highlights
Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie
Hier die Highlights
Video: WSG holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf
Seit Sommer stürmt Miro Beljan für Donau, ist mit 17 Treffern Leader in der Schützenliste.
Stürmer in Top-Form
Tormaschine schwitzt neben Platz beim Pilates
Alexander Gorgon (r.) gewann mit HNK Rijeka 2017 den kroatischen Cup.
Chance in Klagenfurt
Gorgon ist Altachs einziger „echter“ Cupsieger
Im September 2024 kam es zu schweren Ausschreitungen im Wiener Derby zwischen Rapid und Austria.
Gerichtsurteil
Wien-Derby: Bedingte Haftstrafen für Platzstürmer
LASK-Stürmer Sasa Kaljdzic
Wirbel nach Cup-Spiel
Kalajdzic: „Bin niemand, der provoziert, aber …“
Didi Kühbauer kritisierte nach dem Cup-Halbfinale den Ried-Trainer Maximilian Senft. 
Wirbel um Ried-Trainer
„Nie wieder Handschlag!“ Kühbauer sauer auf Senft
Adeniran traf für den LASK zum Ausgleich.
Flotter Cup-Fight
Finale! LASK kickt Ried in der Verlängerung raus
Saša Kalajdžić kann es nicht fassen – für den LASK hat es gegen den TSV Hartberg keinen Dreier ...
TSV hält die Null
LASK patzt im Titelkampf mit 0:0 gegen Hartberg!
Als WAC-Coach traf Ferdinand Feldhofer (re.) einst auf Trainer-Star Jose Mourinho.
Ex-Coach vor dem Duell
„Deshalb ist WAC in der Qualigruppe der Favorit!“
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