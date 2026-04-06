Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
3. Liga Ost:
1:1 im Derby – Dämpfer für Horner Aufstiegstraum!
Videos
Hier die Highlights
Video: Salzburg beendet Durststrecke in Hartberg
Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
Hier die Highlights
Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie
Hier die Highlights
Video: WSG holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf
3. Liga Ost:
1:1 im Derby – Dämpfer für Horner Aufstiegstraum!
3. Liga Ost:
3:2 – Parndorf schenkt Hafner den Geburtstagssieg!
Seit Sommer stürmt Miro Beljan für Donau, ist mit 17 Treffern Leader in der Schützenliste.
Stürmer in Top-Form
Tormaschine schwitzt neben Platz beim Pilates
Dominik Kirnbauer (re.) feierte gegen BW Linz sein Startelf-Debüt in der Bundesliga für die SV ...
DOMINIK KIRNBAUER
Erstrahlt ein neuer Stern am Wikingerhimmel?
3. Liga Ost:
5:0-Kantersieg! Leobendorf beendet Pleitenserie
Gegen Schlusslicht TWL Elektra durfte Tabellenführer Leobendorf wieder jubeln. 
Ostliga-Leader:
Zwischen Torspektakel und Flautenserie
Johannes Hoff Thorup gewinnt beim 3:4-Testspielerfolg in Neusiedl wichtige Erkenntnisse für die ...
Last-Minute-Erfolg
Rapid müht sich im Test gegen Neusiedl zum Sieg
Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup
Highlights im VIDEO
4:3! Rapid zittert sich zu Sieg gegen Drittligist
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf