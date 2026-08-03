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Red Bull Salzburg freute sich über ein spätes 1:0 gegen Hartberg. 
Premiere gekrönt
Viermal „Stark“! Die Noten für Red Bull Salzburg
Videos
Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
Highlights im Video
Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
Remis gegen Ried
Video: Lustenau punktet beim Bundesliga-Comeback
Highlights im Video
0:3 beim WAC! Hier gerät Austria unter die Räder
Samuel Adeniran (links) und Christoph Lang (rechts) schossen den LASK zum Sieg.
GAK chancenlos
LASK eröffnet neue Saison in meisterhafter Manier
Kylian Mbappe traf doppelt.
Schweden chancenlos
Frankreich zaubert sich ins WM-Achtelfinale
In Mexiko warteten alle auf einen WM-Einsatz von Guillermo Ochoa.
Emotionaler WM-Einsatz
Wieder auf der Bank – doch es gab ein Happy End
Marcelo Bielsa während einer „Hydration Break“ mit seinen Uruguayern …
„Kulturwandel“
Uruguay-Coach über Trinkpausen: „Bringen nichts!“
Markus Berger feierte mit Universitatea Craiova den Meistertitel.
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Meister in Rumänien
Mit Salzburger endete 35-jährige Durststrecke
Schrei der Erleichterung und Freude: Sebastian Siller holte mit Wacker das Double.
Wacker mit dem Double
Im Transfer-Teich fischen jetzt auch andere
Kirchberg-Thening (pink) war im Derby klar überlegen.
Kirchberg siegt 2:0!
„Derby-Schreck“ schlug in Pasching schon wieder zu
Aboubacar Camara (re.) erzielte ein absolutes Traumtor.
Traumtor von Camara
Liefering feiert Sieg im letzten Heimspiel
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