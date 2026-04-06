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Thomas Silberberger muss den Trainerstuhl bei der Admira räumen.
Admira trennt sich
Mitten im Titelkampf:
Silberberger hat ausgedient
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Thomas Silberberger muss den Trainerstuhl bei der Admira räumen.
Admira trennt sich
Mitten im Titelkampf: Silberberger hat ausgedient
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