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Jonathan Zeyringer (li.) mit seinem Bruder Paul Zeyringer (Trainer).
Spezielle Bindung?
„Ein Spieler, wie jeder andere im Team auch“
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Jonathan Zeyringer (li.) mit seinem Bruder Paul Zeyringer (Trainer).
Spezielle Bindung?
„Ein Spieler, wie jeder andere im Team auch“
Toni Polster (li.) und Andi Herzog vereinen auf der Bühne die Kräfte.
Kult-Duo auf der Bühne
Herzog und Polster: Nächste Show steigt in Hallein
Baidoo (M.) will gegen Rapid (li. Hedl) heute treffen.
Ex-Salzburger Wallner:
„Seit Freund-Abgang suchen Bullen ihre Identität“
Red Bull Salzburg und Austria Salzburg unter einem Dach – ein fast undenkbares Szenario! Aber ...
„Krone“-Kolumne
Red Bull und Austria: Alle unter einem Dach
Thomas Schnöll schließt sich Red Bull Salzburg an.
Montag geht‘s los
Ex-Unterhaus-Trainer neu bei Red Bull Salzburg
„Krone“-Fußballerwahl
Hype um Kultverein: „Bei uns geht’s richtig rund!“
Croatia Salzburg begrüßt einen neuen Spieler.
Aus 1. Landesliga
Croatia Salzburg mit „Königstransfer“
Leonardo Lukacevic verlässt den SCR Altach
Vertrag bis 2027
Altachs Lukacevic unterschreibt in der Slowakei
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