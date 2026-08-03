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Nando Lupar (li.) verließ trotz Kreuzbandrisses den SAK.
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Südkoreaner zahlt selbst für die Chance in Kärnten
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Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
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Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
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0:3 beim WAC! Hier gerät Austria unter die Räder
Vinicius Junior könnte einer der Real-Stars sein, die nach Klagenfurt kommen.
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1. August in Kärnten
Ticketverkauf für den Testkracher mit Real startet
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Real Madrid in Klagenfurt: Tickets und Anpfiff fix
Dobnik beim Abschied vom WAC mit Präsident Riegler.
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„Eine andere Welt“
Kärntner peilt mit Athen die Champions League an!
Messi, WM und Gruabn
Pacult: „Elfer? Dann hätte die Welt aufgeschrien“
Ballo trainiert im Lavanttal nicht mit der Mannschaft.
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Causa Ballo: Gewerkschaft ruft jetzt den WAC an
Die „Krone“ lädt ein: Kapfenbergs Hauptplatz wird zur Fußball-Arena.
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Österreich – Spanien: Hier gibt es Public Viewing!
Markus Berger feierte mit Universitatea Craiova den Meistertitel.
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Meister in Rumänien
Mit Salzburger endete 35-jährige Durststrecke
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