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Goalie-Riese Wiegele zeigt in Pilsen auf:
„Das letzte halbe Jahr hätte
man so nicht planen können!“
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Aus 4. Liga in die EL
Flo Wiegele: „Das hätte man nicht planen können!“
Noah Geihseder.
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