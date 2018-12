Weihnachtsmann ist keine Erfindung von Coca-Cola

Heiliger Nikolaus aus der Stadt Myra als Vorbild

Die Gestalt des Weihnachtsmannes geht vor allem auf Legenden um den Heiligen Nikolaus - einem Bischof, der im 4. Jahrhundert in der Stadt Myra (in der heutigen Türkei) lebte, zurück. Im Hinblick darauf wurden bereits im Mittelalter Kinder an seinem Todestag, dem 6. Dezember, bzw. auch schon am Vorabend beschenkt. Das Datum war früher auch der eigentliche Bescherungstag, der erst im Laufe der Reformation und infolge deren Ablehnung der Heiligenverehrung in vielen Ländern auf den 24. bzw. 25. Dezember gelegt wurde.