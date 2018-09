Für "The Beatles: Live At The Hollywood Bowl" haben die Produzenten, Grammy-Gewinner Giles Martin und Toningenieur Sam Okell, auf die ursprünglichen Dreispur-Aufnahmen der Konzerte zurückgegriffen und diese in den berühmten Abbey Road Studios in London meisterhaft neu abgemischt und gemastert. Darunter die von Giles' Vater George Martin produzierten 13 Songs der 1977 erschienenen und inzwischen längst vergriffenen Live-LP "The Beatles At The Hollywood Bowl", sowie vier zusätzliche - davon drei bislang unveröffentlichte - Stücke der legendären Konzerte, die am 23. August 1964 sowie am 29. und 30. August 1965 über die Bühne gegangen waren.