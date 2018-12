Ohne Hektik und Streit durch den Advent

Gute Planung

Ein weiterer Stressfaktor ist der Weihnachtsgeschenkekauf. Es kann ziemlich unter Druck setzen, wenn man das Gefühl hat, man muss noch etliche Geschenke besorgen. Leichter wird es, wenn Sie eine Liste schreiben, wem Sie was schenken wollen und wo. So können Sie Ihre Einkaufsnotwendigkeit auf wenige Tage zusammenfassen oder vieles auch online bestellen. Und Sie ersparen sich anstrengende - und oft auch teure - Last-Minute-Geschenkskäufe. Wenn Sie nicht am Wochenende gehen wollen, nehmen Sie sich einen Tag Urlaub oder einen halben Tag Zeitausgleich, an dem Sie ohne Kinder ganz in Ruhe alles erledigen. Belohnen Sie sich zwischendurch mit einer Kaffeepause oder einer anderen Unterbrechung, die Ihnen gut tut. So bleiben Sie entspannt und ausgeruht.