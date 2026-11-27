It's time to start serving his sentence
Gunkl Must Spend Christmas in Prison
The time has come: Comedian Günther Paal, who was sentenced on October 22, 2026, by the Vienna Regional Court to three years in prison without probation, has received the notice to begin serving his sentence. He now has one month to report to prison.
On November 20, the judge issued the summons to begin serving his sentence, and on Wednesday, “Gunkl” received it in person. Court spokeswoman Christina Salzborn confirmed this to the “Krone.” The 64-year-old, who was convicted of sexually abusing a toddler and of possessing and distributing child pornography, now has one month to begin serving his sentence.
The deadline is extended due to the holidays
The letter instructs Paal to “report to the Simmering Correctional Facility within one month of receipt during office hours,” meaning before December 25.
However, since December 25 is a holiday and December 26 falls on a Saturday, this deadline is extended. Thus, December 28 is the deadline! Of course, Paal can also report to prison before Christmas—basically, right away. In any case, he’ll be serving his sentence on New Year’s Eve.
Paal will likely not stay long at the Simmering Correctional Facility. The General Directorate for Correctional Affairs decides where the prison sentence will be served. The most likely location is the Sonnberg Correctional Facility in Lower Austria, which specializes in the incarceration and treatment of sex offenders.
He’ll have to be patient for an ankle monitor
As a sex offender, Paal must wait until he can transition—if at all—to electronically monitored house arrest. He must serve at least 18 months before he can apply for it—and even then, the process is very restrictive.
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