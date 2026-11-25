Autopsy Results
Sally died of a ruptured liver after falling from a car
It now appears clear which injury ultimately proved fatal for the 18-year-old girl from Nußbach (Upper Austria), who fell from a car onto the Westautobahn near St. Valentin (Lower Austria). The St. Pölten District Attorney’s Office has received the preliminary autopsy results. A further expert report will now determine whether there was a defect in the car door.
“The cause of death was a ruptured liver resulting from the fall,” says Thomas Korntheuer, spokesperson for the St. Pölten District Attorney’s Office. The medical examiner who performed the autopsy on the body of 18-year-old Sally H. from Nußbach reached this conclusion on Wednesday.
As reported, the young woman fell from a moving car onto the Westautobahn (A1) near Sankt Valentin last week and died at the scene of the accident.
Why she fell out of the car remains unclear for now. “Fault on the part of a third party can be ruled out,” Korntheuer emphasizes. The autopsy also revealed that the 18-year-old had not been run over by any following vehicle.
Mechanical Failure?
The district attorney’s office has now commissioned a vehicle engineering expert. He must determine whether a technical defect in the vehicle could have caused Sally H. to fall onto the road. This expert report is expected to be available in eight weeks at the latest. The results of the toxicological examination are also still pending.
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