Prohibited from continuing the journey

As the reason for the switch, he stated that his 28-year-old friend from Linz had been driving the car, but the friend suddenly complained of nausea. That is why they had switched seats. The breathalyzer tests revealed blood alcohol levels of 1.16 per mille (for the 21-year-old) and 0.70 per mille (for the 28-year-old). They were prohibited from continuing their journey, and the 21-year-old’s driver’s license was temporarily suspended.