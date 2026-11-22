Train Made from a Beer Bottle
Drunk Drivers Swapped Seats in the Middle of the Street
Once they’re sober, the two young men will surely regret their late-night drunken escapade. A 28-year-old and a 21-year-old swapped driver’s seats in the middle of the street in Wels. However, they were observed by police officers; both occupants were under the influence of alcohol.
On Saturday around 11:35 p.m., a patrol car noticed a black passenger car traveling north on Noitzmühlstraße that had stopped in the middle of the road for no apparent reason, and the driver and passenger suddenly switched places. The officers then conducted a driver and vehicle check. At the start of the procedure, with the engine still running, the 21-year-old driver was still drinking from a beer bottle placed in the center console.
Prohibited from continuing the journey
As the reason for the switch, he stated that his 28-year-old friend from Linz had been driving the car, but the friend suddenly complained of nausea. That is why they had switched seats. The breathalyzer tests revealed blood alcohol levels of 1.16 per mille (for the 21-year-old) and 0.70 per mille (for the 28-year-old). They were prohibited from continuing their journey, and the 21-year-old’s driver’s license was temporarily suspended.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.