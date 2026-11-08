Riots? Not with us! This is what Gen Z is really like

Themen, die mir besonders am Herzen liegen sind, Umwelt- und Tierschutz. Außerdem setzte ich mich für die Inklusion von Menschen ein, die es in unserer Gesellschaft nicht so einfach haben. In meiner Nachbarschaft gibt es einen beeinträchtigten Mann. Ich treffe ihn manchmal beim Spazieren. Dann rede ich oft mit ihm und er erzählt mir von seinem Leben. Manchmal macht es mich traurig, dass er sich so freut, weil ich weiß, dass ihn andere Menschen oft nicht beachten oder ungut sind. Ich finde, es ist großartig, wenn sich jemand in einer Organisation engagiert. Doch es muss nicht immer so sein. Oft kann man auch im Kleinen seine Werte vertreten und für sie einstehen. So klaube ich in der Natur beim Spazieren nebenbei weggeworfenen Müll auf oder hole überfahrene Tiere von der Straße. Meiner Meinung nach hat Gen Z ihr Herz am richtigen Fleck. Ich glaube, dass die ungerechten Urteile daher kommen, weil sich die Generation viele Sachen zu Recht nicht gefallen lässt und das auch zeigt. Hater wollen dann nur mit gemeinen Adjektiven wie faul, bequem und verwöhnt einschüchtern.