Halloween Mayhem
Real Horror! Child Nearly Swallows Nail Trap
Now a mean prank has turned into a life-threatening attack! While the number of reports and investigations into Halloween pranks is rising, a real horror story is now shocking Vienna: A toddler just barely managed to spit out a piece of candy laced with metal parts!
The Federal Criminal Police Office’s “Soko Süßes” (“Treat”) task force has now recorded 27 reports across Austria of chocolates laced with metal objects such as nails or paper clips. The youngest victim is only two years old; the oldest is an adult.
Suspected cases and resolutions are on the rise
At the same time, the number of resolved cases has risen from yesterday to today to seven—an increase of three. Here, too, the “perpetrators” were children—they wanted to shock their parents. Just how dangerous these “sweet Halloween traps” can be is now evident in Vienna: A toddler around three years old spat out a metal piece from candy apparently collected in the Lower Austrian district of Tulln—just in the nick of time!
The Looming Penalty Is No Longer “Funny”
It’s unthinkable what might have happened if the child had swallowed the sharp-edged object. The potential penalty for this is definitely no longer “funny.” Investigators are once again issuing an urgent warning: If the person behind this insidious attack is not a minor, the penalty for attempted, intentional aggravated assault is up to ten years in prison!
In any case, the specially established task force continues to work intensively on every single case in cooperation with Europol. It is still unclear whether individuals or even a sadistic group of perpetrators operating via the Internet are behind this. As a result, what should be a delightfully spooky holiday leaves an extremely bitter aftertaste...
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