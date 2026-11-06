Real Horror! Child Nearly Swallows Nail Trap

Suspected cases and resolutions are on the rise

At the same time, the number of resolved cases has risen from yesterday to today to seven—an increase of three. Here, too, the “perpetrators” were children—they wanted to shock their parents. Just how dangerous these “sweet Halloween traps” can be is now evident in Vienna: A toddler around three years old spat out a metal piece from candy apparently collected in the Lower Austrian district of Tulln—just in the nick of time!