Ice Hockey Blockbuster
Thrilling face-offs, fast-paced plays, and an electrifying atmosphere on the ice! The Vienna Capitals are battling for crucial points in the win2day ICE Hockey League and can count on the loud support of their fans. The “Krone” is giving away tickets to three exciting home games.
When the Vienna Capitals take to the ice at their home arena, hockey action is guaranteed. Three top-tier opponents await the Viennese in November. First up is HCB Südtirol Alperia from Bolzano, followed by an Austrian rival, the Steinbach Black Wings Linz, visiting the capital. A few days later, Olimpija Ljubljana will take on the Caps.
Enter to Win
For the following Vienna Capitals home games, the “Krone” is giving away 10 pairs of tickets for each game
- November 1, 5:30 p.m.: Vienna Capitals vs. HCB Südtirol Alperia
- November 13, 7:15 p.m.: Vienna Capitals vs. Steinbach Black Wings Linz
- November 18, 7:15 p.m.: Vienna Capitals vs. Olimpija Ljubljana
Simply fill out the form below to enter the drawing.
Want to increase your chances of winning? Then we have good news for subscribers to the “Krone” Sports Newsletter! All participating subscribers—and those who subscribe by the deadline—will have double the chance to win! You can find more information and the terms and conditionshere.
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