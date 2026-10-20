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Langzeitarbeitslos

„Ich will wieder arbeiten und werde es schaffen“

Wien
20.10.2026 17:00
Bei der Jobmesse „Expedition Arbeitsmarkt“ im Museum für angewandte Kunst (MAK) am Dienstag ...
Bei der Jobmesse „Expedition Arbeitsmarkt“ im Museum für angewandte Kunst (MAK) am Dienstag herrschte wieder ein enorm großer Andrang.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Einerseits fehlen Arbeitskräfte, andererseits steigt die Langzeitarbeitslosigkeit imm weiter an: Von den knapp 156.000 Arbeitsuchenden in Wien sind 26.482 seit mehr als einem Jahr weder in Beschäftigung noch Schulung – sie gelten somit als langzeitbeschäftigungslos. Ein Museum wurde jetzt zur Jobvermittlungsstelle. Dort gab es mehr als 300 freie Stellen zu vergeben

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Die nackten Zahlen sind durchaus bedrückend: Betriebe suchen händeringend Personal, gleichzeitig steigt die Langzeitarbeitslosigkeit: In Wien sind 26.482 Menschen seit über einem Jahr ohne Beschäftigung oder Schulung – das sind um 21,4 Prozent mehr als im Vorjahr (AMS, Stand September 2026). Aber wie passt das zusammen? Und wie finden vor allem ältere Menschen wieder zurück in den Job?

waff-Chef Marko Miloradović, Arbeitsministerin Korinna Schumann und AMS Wien-Chef Winfried ...
waff-Chef Marko Miloradović, Arbeitsministerin Korinna Schumann und AMS Wien-Chef Winfried Göschl waren direkt an den Messeständen mit dabei.(Bild: Martin A. Jöchl)

Riesiger Ansturm auf über 300 freie Jobs
Dabei helfen soll die arbeitplus-Jobmesse. Im Museum für angewandte Kunst (MAK) wuselt es an diesem Dienstagvormittag. 18 soziale Unternehmen suchten dort nach neuen Mitarbeitern – gemeinsam mit dem waff, Sozialministeriumservice, MA 40, FSW Wien und AMS Wien. Kostenlose Bewerbungsfotos und Lebenslauf-Checks durch Experten ergänzen das Angebot. Über 300 freie Stellen wurde vergeben. Manche der Bewerber bekamen gleich direkt vor Ort eine fixe Jobzusage.

Ein Museum als Jobvermittlungsstelle: Dort gab es auch Jobangebote zum Pflücken von einer ...
Ein Museum als Jobvermittlungsstelle: Dort gab es auch Jobangebote zum Pflücken von einer Wäschespinne.(Bild: Martin A. Jöchl)
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Diese Jobmesse soll Menschen, die es ohnehin nicht einfach am Arbeitsmarkt haben, eine neue Chance geben und auch die Tür öffnen.

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ)

Bei Edith Renz ist es noch nicht so weit. Die 56-jährige Wienerin ist seit Juni arbeitslos und sucht fieberhaft nach einer neuen Stelle. Sie ist von den Sparmaßnahmen der schwarz-blauen Landesregierung in Niederösterreich betroffen. Im Schmidatal arbeitete sie als Sozialarbeiterin für ein gemeinschaftliches Projekt. Dafür pendelte sie jeden Tag, 86 Kilometer in eine Richtung. „Ich will wieder arbeiten und werde es auch schaffen, das weiß ich“, zeigt sich die zweifache Mutter im Gespräch mit der „Krone“ optimistisch.

Edith Renz (56) ist im Juni arbeitslos geworden und sucht seither nach einer neuen Arbeit: „Ich ...
Edith Renz (56) ist im Juni arbeitslos geworden und sucht seither nach einer neuen Arbeit: „Ich kann mir vieles vorstellen.“(Bild: Martin A. Jöchl)

Erfolgsgeschichten sollen Arbeitssuchenden Mut machen
Ein paar Stände weiter erzählt Hossein Nikseir (60) stolz von seiner Erfolgsgeschichte. In weniger als einem Jahr schaffte es der gebürtige Iraner vom Arbeitstraining über einen Transit-Dienstvertrag und Arbeitskräfteüberlassung in ein dauerhaftes Dienstverhältnis. Seit einem Monat arbeitet er im Logistikbereich, lieferte für Apotheken Medikamente aus. Durch die TAV-Betriebe der Volkshilfe Wien. Davor arbeitete unter anderem bei der MA 42 (Wiener Stadtgärten), reinigte Parkanlagen und schaufelte im Winter auch Schnee. Lob und Anerkennung gab es dafür von SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann, AMS-Wien-Chef Winfried Göschl und waff-Geschäftsführer Marko Miloradović.

Der 60-jährige Hossein Nikseir fand durch die Volkshilfe wieder eine Arbeit.
Der 60-jährige Hossein Nikseir fand durch die Volkshilfe wieder eine Arbeit.(Bild: Martin A. Jöchl)
Edwin Crewe (56) arbeitet nun bei der Firma Gschwindl als Fahrer.
Edwin Crewe (56) arbeitet nun bei der Firma Gschwindl als Fahrer.(Bild: Martin A. Jöchl)

Edwin Crewe (56) war zwei Jahre arbeitslos. Heute ist er fix angestellt. Bei Job-TransFair erhielt er Beratung, Betreuung und „Training on the Job“. Der leidenschaftliche Musiker arbeitet mittlerweile bei der Firma Gschwindl im Fahrtendienst, wo ihm der Wiedereinstieg ermöglicht wurde. Sein neuer Job mache ihm großen Spaß, vor allem die Arbeit mit den Kindern. Im Vorjahr besuchten übrigens mehr als 3300 Menschen die Messe.

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