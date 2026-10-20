„Ich will wieder arbeiten und werde es schaffen“

Bei Edith Renz ist es noch nicht so weit. Die 56-jährige Wienerin ist seit Juni arbeitslos und sucht fieberhaft nach einer neuen Stelle. Sie ist von den Sparmaßnahmen der schwarz-blauen Landesregierung in Niederösterreich betroffen. Im Schmidatal arbeitete sie als Sozialarbeiterin für ein gemeinschaftliches Projekt. Dafür pendelte sie jeden Tag, 86 Kilometer in eine Richtung. „Ich will wieder arbeiten und werde es auch schaffen, das weiß ich“, zeigt sich die zweifache Mutter im Gespräch mit der „Krone“ optimistisch.