Die Festtage für Ihr Tier stressfrei gestalten

Silvester-Knallerei erschreckt viele Vierbeiner

"Meerschweinchen zum Beispiel sind sehr schreckhaft, da reicht schon zu viel Lärm und die Tiere stressen sich so sehr, dass sie an Herzversagen sterben können", weiß Sascha Sautner, Sprecher der "Pfotenhilfe". Auch zu Silvester, wenn es draußen knallt, fürchten sich die meisten Heimtiere, weil sie nicht wissen, was geschieht. "Wenn Sie einen schreckhaften Hund haben, sollten sie in der Stadt vermeiden, am Abend mit dem Hund außer Haus zu gehen. Lassen Sie den Vierbeiner sein Geschäft am späten Nachmittag erledigen. Ein gesunder Hund hält problemlos bis zum nächsten Morgen durch", so Sautner.