Gesunde und „magische“ Gewürze für das Fest

Zimt: Ein Name, zwei Qualitäten

Der aus millimeterdünnen Einzelschichten bestehende Ceylon-Zimt ist nicht nur deutlich feiner im Aroma. Er enthält im Gegensatz zu Chinesischem Zimt (Cassia) kaum Cumarin und ist darum besser verträglich. Denn dieser Aromastoff kann, in hohen Mengen konsumiert und bei empfindlichen Personen, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schäden an Leber und Nieren auslösen.

"Bei normalem Konsum von Produkten, die Zimt enthalten, besteht aber keine Gefahr einer Gesundheitsschädigung. Eine in der Weihnachtszeit höhere Aufnahme gleicht sich über den Zeitraum eines Jahres aus und ist unbedenklich", so Gruber. Ceylon-Zimtstangen erkennt man an den sehr dünnen, ineinander geschobenen Rindenschichten, während der Chinesische Zimt dunkler und gröber ist.