Uncle and Niece (15) Survived Plane Crash

On Sunday afternoon, a small plane carrying four people crashed in Neuhaus near Gaming (Scheibbs district) in Lower Austria. For the pilot (47) and a female passenger of the same age, help came too late; a 15-year-old girl and a 41-year-old man were airlifted to hospitals with serious injuries. The cause may have been a technical malfunction in the engine. An autopsy on the pilot who died was ordered on Sunday evening. The Lower Austrian State Criminal Police Office has taken over the investigation. The Federal Safety Investigation Office has also been called in.