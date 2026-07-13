Tragedy in the Ötscher Region
Uncle and Niece (15) Survived Plane Crash
One day after the tragic plane crash in the Ötscher region that left two people dead, more and more details are coming to light. The sightseeing flight to the Salzkammergut may have been a gift from the 41-year-old man. The deceased woman (47) is believed to have been an acquaintance of the family.
On Sunday afternoon, a small plane carrying four people crashed in Neuhaus near Gaming (Scheibbs district) in Lower Austria. For the pilot (47) and a female passenger of the same age, help came too late; a 15-year-old girl and a 41-year-old man were airlifted to hospitals with serious injuries. The cause may have been a technical malfunction in the engine. An autopsy on the pilot who died was ordered on Sunday evening. The Lower Austrian State Criminal Police Office has taken over the investigation. The Federal Safety Investigation Office has also been called in.
Investigations into the cause are ongoing
The crash in rugged terrain posed a challenge for emergency responders: Mountain rescue teams arrived under the most difficult conditions. “When we arrived at the scene, it was immediately clear that every minute counted. Our mountain rescue team immediately began providing first aid before our mountain rescue doctors could take over further medical care. At the same time, securing the steep terrain was essential for all organizations involved. This allowed the injured to be removed from the danger zone as quickly as possible so they could receive the best possible care,” explains Michael Stulik, operations manager for the Lackenhof Mountain Rescue Service.
Eyewitnesses report unusual noises
As reported, the Piper PA-28 light aircraft had taken off from Seitenstetten on Sunday and crashed in a forested area around 11:40 a.m. Members of the youth fire department had observed the crash while driving home from the state meeting in Küb. Eyewitnesses subsequently reported unusual engine noises, suggesting a technical malfunction of the aircraft.
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